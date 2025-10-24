Інформація щодо ціни catty (CATTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,43%

Актуальна ціна catty (CATTY) становить --. За останні 24 години CATTY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CATTY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CATTY змінився на -- за останню годину, +1,62% за 24 години та на -2,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо catty (CATTY)

Ринкова капіталізація $ 97,86K$ 97,86K $ 97,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 97,86K$ 97,86K $ 97,86K Циркуляційне постачання 999,95M 999,95M 999,95M Загальна пропозиція 999 945 905,395332 999 945 905,395332 999 945 905,395332

Поточна ринкова капіталізація catty — $ 97,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CATTY — 999,95M, зі загальною пропозицією 999945905.395332. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 97,86K.