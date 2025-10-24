Інформація щодо ціни Cap USD (CUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,996684 $ 0,996684 $ 0,996684 Мін. за 24 год $ 1,008 $ 1,008 $ 1,008 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,996684$ 0,996684 $ 0,996684 Макс. за 24 год $ 1,008$ 1,008 $ 1,008 Рекордний максимум $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 Найнижча ціна $ 0,947752$ 0,947752 $ 0,947752 Зміна ціни (за 1 год) -0,32% Зміна ціни (1 дн.) -0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,02%

Актуальна ціна Cap USD (CUSD) становить $1,001. За останні 24 години CUSD торгувався між мінімумом у $ 0,996684 і максимумом у $ 1,008, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CUSD становить $ 1,17, тоді як його історичний мінімум — $ 0,947752.

Що стосується короткострокових результатів, то CUSD змінився на -0,32% за останню годину, -0,00% за 24 години та на -0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cap USD (CUSD)

Ринкова капіталізація $ 286,66M$ 286,66M $ 286,66M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 286,66M$ 286,66M $ 286,66M Циркуляційне постачання 286,60M 286,60M 286,60M Загальна пропозиція 286 601 006,5860833 286 601 006,5860833 286 601 006,5860833

Поточна ринкова капіталізація Cap USD — $ 286,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CUSD — 286,60M, зі загальною пропозицією 286601006.5860833. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 286,66M.