Актуальна ціна Cap USD сьогодні становить 1,001 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

$1,001
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Cap USD (CUSD) в реальному часі
Інформація щодо ціни Cap USD (CUSD) (USD)

$ 0,996684
$ 1,008
$ 0,996684
$ 1,008
$ 1,17
$ 0,947752
Актуальна ціна Cap USD (CUSD) становить $1,001. За останні 24 години CUSD торгувався між мінімумом у $ 0,996684 і максимумом у $ 1,008, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CUSD становить $ 1,17, тоді як його історичний мінімум — $ 0,947752.

Що стосується короткострокових результатів, то CUSD змінився на -0,32% за останню годину, -0,00% за 24 години та на -0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cap USD (CUSD)

$ 286,66M
--
$ 286,66M
286,60M
286 601 006,5860833
Поточна ринкова капіталізація Cap USD — $ 286,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CUSD — 286,60M, зі загальною пропозицією 286601006.5860833. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 286,66M.

Історія ціни Cap USD (CUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cap USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cap USD до USD становила $ -0,0018602584.
За останні 60 днів зміна ціни Cap USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cap USD до USD становила $ 0.

Що таке Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Розуміння токеноміки Cap USD (CUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Cap USD (CUSD)

Скільки сьогодні коштує Cap USD (CUSD)?
Актуальна ціна CUSD у USD становить 1,001 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CUSD до USD?
Поточна ціна CUSD до USD — $ 1,001. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cap USD?
Ринкова капіталізація CUSD — $ 286,66M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CUSD?
Циркуляційна пропозиція CUSD — 286,60M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CUSD?
CUSD досяг історичної максимальної ціни у 1,17 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CUSD?
Історична мінімальна ціна CUSD становила 0,947752 USD.
Який обсяг торгівлі CUSD?
Актуальний обсяг торгівлі CUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CUSD цього року?
CUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CUSD для поглибленого аналізу.
