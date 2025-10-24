Інформація щодо ціни BYUSD (BYUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,756038 $ 0,756038 $ 0,756038 Мін. за 24 год $ 1,039 $ 1,039 $ 1,039 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,756038$ 0,756038 $ 0,756038 Макс. за 24 год $ 1,039$ 1,039 $ 1,039 Рекордний максимум $ 1,5$ 1,5 $ 1,5 Найнижча ціна $ 0,502942$ 0,502942 $ 0,502942 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -3,72% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,01%

Актуальна ціна BYUSD (BYUSD) становить $1. За останні 24 години BYUSD торгувався між мінімумом у $ 0,756038 і максимумом у $ 1,039, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BYUSD становить $ 1,5, тоді як його історичний мінімум — $ 0,502942.

Що стосується короткострокових результатів, то BYUSD змінився на -0,00% за останню годину, -3,72% за 24 години та на +0,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BYUSD (BYUSD)

Ринкова капіталізація $ 74,33M$ 74,33M $ 74,33M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74,33M$ 74,33M $ 74,33M Циркуляційне постачання 74,31M 74,31M 74,31M Загальна пропозиція 74 311 683,883476 74 311 683,883476 74 311 683,883476

Поточна ринкова капіталізація BYUSD — $ 74,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BYUSD — 74,31M, зі загальною пропозицією 74311683.883476. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,33M.