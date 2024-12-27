Сьогоднішня ціна Byte (BYTE)

Поточна ціна Byte (BYTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.87M USD. Ціна BYTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Byte:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.69K USD

- зміна ціни Byte протягом дня — +11.90%

- циркуляційна пропозиція – 964.47B USD

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