Ціна Burt (BURT)
Поточна ціна Burt (BURT) сьогодні становить 0.00101813 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна BURT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Burt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.09K USD
- зміна ціни Burt протягом дня — -16.21%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Burt до USD становила $ -0.000197042175251961.
За останні 30 днів зміна ціни Burt до USD становила $ -0.0006862085.
За останні 60 днів зміна ціни Burt до USD становила $ -0.0007843367.
За останні 90 днів зміна ціни Burt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000197042175251961
|-16.21%
|30 днів
|$ -0.0006862085
|-67.39%
|60 днів
|$ -0.0007843367
|-77.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Burt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.82%
-16.21%
+23.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation. Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze.
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