Сьогоднішня ціна Burt (BURT)

Поточна ціна Burt (BURT) сьогодні становить 0.00101813 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна BURT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Burt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.09K USD

- зміна ціни Burt протягом дня — -16.21%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін BURT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BURT.