Сьогоднішня ціна BURN (BURN)

Поточна ціна BURN (BURN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.42M USD. Ціна BURN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BURN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 803.82 USD

- зміна ціни BURN протягом дня — +0.45%

- циркуляційна пропозиція – 188.12B USD

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