Сьогоднішня ціна bul (BUL)

Поточна ціна bul (BUL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 129.92K USD. Ціна BUL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bul:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.34K USD

- зміна ціни bul протягом дня — -1.00%

- циркуляційна пропозиція – 999.96B USD

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