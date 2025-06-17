Ціна BSCPAD (BSCPAD)
Поточна ціна BSCPAD (BSCPAD) сьогодні становить 0,01580853 USD з ринковою капіталізацією $ 1,25M USD. Ціна BSCPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BSCPAD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BSCPAD протягом дня — -0,29%
- циркуляційна пропозиція – 79,21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BSCPAD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BSCPAD до USD становила $ -0,0017247011.
За останні 60 днів зміна ціни BSCPAD до USD становила $ -0,0017075441.
За останні 90 днів зміна ціни BSCPAD до USD становила $ -0,00634137588269798.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,29%
|30 днів
|$ -0,0017247011
|-10,90%
|60 днів
|$ -0,0017075441
|-10,80%
|90 днів
|$ -0,00634137588269798
|-28,62%
Останній аналіз цін BSCPAD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,38%
-0,29%
-5,49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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