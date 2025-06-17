Сьогоднішня ціна BSCPAD (BSCPAD)

Поточна ціна BSCPAD (BSCPAD) сьогодні становить 0,01580853 USD з ринковою капіталізацією $ 1,25M USD. Ціна BSCPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BSCPAD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BSCPAD протягом дня — -0,29%

- циркуляційна пропозиція – 79,21M USD

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