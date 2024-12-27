Ціна Boshi (BOSHI)
Поточна ціна Boshi (BOSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 231.07K USD. Ціна BOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.88K USD
- зміна ціни Boshi протягом дня — -4.44%
- циркуляційна пропозиція – 985.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boshi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boshi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boshi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boshi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.44%
|30 днів
|$ 0
|-44.53%
|60 днів
|$ 0
|-49.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.06%
-4.44%
-11.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.
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