Сьогоднішня ціна Boshi (BOSHI)

Поточна ціна Boshi (BOSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 231.07K USD. Ціна BOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boshi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.88K USD

- зміна ціни Boshi протягом дня — -4.44%

- циркуляційна пропозиція – 985.00M USD

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