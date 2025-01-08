Ціна Blockzero Labs (XIO)
Поточна ціна Blockzero Labs (XIO) сьогодні становить 0.0025709 USD з ринковою капіталізацією $ 96.13K USD. Ціна XIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blockzero Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.55 USD
- зміна ціни Blockzero Labs протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 37.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blockzero Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blockzero Labs до USD становила $ -0.0007038286.
За останні 60 днів зміна ціни Blockzero Labs до USD становила $ -0.0002149208.
За останні 90 днів зміна ціни Blockzero Labs до USD становила $ +0.0001290901827854014.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0007038286
|-27.37%
|60 днів
|$ -0.0002149208
|-8.35%
|90 днів
|$ +0.0001290901827854014
|+5.29%
Останній аналіз цін Blockzero Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world.
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