Сьогоднішня ціна Blockzero Labs (XIO)

Поточна ціна Blockzero Labs (XIO) сьогодні становить 0.0025709 USD з ринковою капіталізацією $ 96.13K USD. Ціна XIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blockzero Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.55 USD

- зміна ціни Blockzero Labs протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 37.39M USD

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