Токеноміка Blockzero Labs (XIO) Дізнайтеся ключову інформацію про Blockzero Labs (XIO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blockzero Labs (XIO) Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world. Офіційний вебсайт: https://blockzerolabs.io Купити XIO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blockzero Labs (XIO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blockzero Labs (XIO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 51,46K $ 51,46K $ 51,46K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 37,39M $ 37,39M $ 37,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 137,63K $ 137,63K $ 137,63K Історичний максимум: $ 0,929384 $ 0,929384 $ 0,929384 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00137629 $ 0,00137629 $ 0,00137629 Дізнайтеся більше про ціну Blockzero Labs (XIO)

Токеноміка Blockzero Labs (XIO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blockzero Labs (XIO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XIO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XIO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XIO, досліджуйте ціну токена XIO в реальному часі!

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