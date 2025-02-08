Сьогоднішня ціна BlockchainSpace (GUILD)

Поточна ціна BlockchainSpace (GUILD) сьогодні становить 0.00106056 USD з ринковою капіталізацією $ 483.56K USD. Ціна GUILD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlockchainSpace:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.46K USD

- зміна ціни BlockchainSpace протягом дня — -4.09%

- циркуляційна пропозиція – 455.49M USD

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