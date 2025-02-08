Ціна BlockchainSpace (GUILD)
Поточна ціна BlockchainSpace (GUILD) сьогодні становить 0.00106056 USD з ринковою капіталізацією $ 483.56K USD. Ціна GUILD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlockchainSpace:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.46K USD
- зміна ціни BlockchainSpace протягом дня — -4.09%
- циркуляційна пропозиція – 455.49M USD
Отримуйте оновлення цін GUILD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GUILD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockchainSpace до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlockchainSpace до USD становила $ -0.0004531960.
За останні 60 днів зміна ціни BlockchainSpace до USD становила $ -0.0006097612.
За останні 90 днів зміна ціни BlockchainSpace до USD становила $ -0.0008212130913708976.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.09%
|30 днів
|$ -0.0004531960
|-42.73%
|60 днів
|$ -0.0006097612
|-57.49%
|90 днів
|$ -0.0008212130913708976
|-43.64%
Останній аналіз цін BlockchainSpace: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-4.09%
-22.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GUILD до AUD
A$0.0016862904
|1 GUILD до GBP
￡0.000848448
|1 GUILD до EUR
€0.0010181376
|1 GUILD до USD
$0.00106056
|1 GUILD до MYR
RM0.0047088864
|1 GUILD до TRY
₺0.0380528928
|1 GUILD до JPY
¥0.1605369672
|1 GUILD до RUB
₽0.1027788696
|1 GUILD до INR
₹0.0930959568
|1 GUILD до IDR
Rp17.3862267264
|1 GUILD до PHP
₱0.0615336912
|1 GUILD до EGP
￡E.0.0533143512
|1 GUILD до BRL
R$0.006151248
|1 GUILD до CAD
C$0.0015059952
|1 GUILD до BDT
৳0.1294095312
|1 GUILD до NGN
₦1.59004458
|1 GUILD до UAH
₴0.0439814232
|1 GUILD до VES
Bs0.0636336
|1 GUILD до PKR
Rs0.2959916904
|1 GUILD до KZT
₸0.541097712
|1 GUILD до THB
฿0.0359105616
|1 GUILD до TWD
NT$0.0348287904
|1 GUILD до CHF
Fr0.000954504
|1 GUILD до HKD
HK$0.0082617624
|1 GUILD до MAD
.د.م0.0106162056