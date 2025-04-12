Сьогоднішня ціна BlackWork (BLWK)

Поточна ціна BlackWork (BLWK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.01K USD. Ціна BLWK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlackWork:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BlackWork протягом дня — -5.52%

- циркуляційна пропозиція – 884.54M USD

Отримуйте оновлення цін BLWK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BLWK.