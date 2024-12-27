Ціна BitSong (BTSG)
Поточна ціна BitSong (BTSG) сьогодні становить 0.01182839 USD з ринковою капіталізацією $ 1.43M USD. Ціна BTSG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitSong:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.58 USD
- зміна ціни BitSong протягом дня — +1.34%
- циркуляційна пропозиція – 120.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitSong до USD становила $ +0.00015628.
За останні 30 днів зміна ціни BitSong до USD становила $ -0.0035041534.
За останні 60 днів зміна ціни BitSong до USD становила $ -0.0055238084.
За останні 90 днів зміна ціни BitSong до USD становила $ -0.015917681275322685.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015628
|+1.34%
|30 днів
|$ -0.0035041534
|-29.62%
|60 днів
|$ -0.0055238084
|-46.69%
|90 днів
|$ -0.015917681275322685
|-57.36%
Останній аналіз цін BitSong: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.90%
+1.34%
-0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.
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