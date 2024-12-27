Сьогоднішня ціна BitSong (BTSG)

Поточна ціна BitSong (BTSG) сьогодні становить 0.01182839 USD з ринковою капіталізацією $ 1.43M USD. Ціна BTSG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitSong:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.58 USD

- зміна ціни BitSong протягом дня — +1.34%

- циркуляційна пропозиція – 120.49M USD

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