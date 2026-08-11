Сьогоднішня ціна BitShiba

Поточна ціна BitShiba (SHIBA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHIBA до USD становить $ 0 за SHIBA.

BitShiba наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 222 212, з циркуляційною пропозицією у 1 000,00T SHIBA. Протягом останніх 24 годин SHIBA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHIBA змінився на +0,22% за останню годину та на +3,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BitShiba (SHIBA)

Ринкова капіталізація $ 222,21K$ 222,21K $ 222,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 222,21K$ 222,21K $ 222,21K Циркуляційне постачання 1 000,00T 1 000,00T 1 000,00T Загальна пропозиція 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Поточна ринкова капіталізація BitShiba — $ 222,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHIBA — 1 000,00T, зі загальною пропозицією 1.0e+15. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 222,21K.