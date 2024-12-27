Ціна BitCat (BTCAT)
Поточна ціна BitCat (BTCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 363.95K USD. Ціна BTCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.22K USD
- зміна ціни BitCat протягом дня — +3.16%
- циркуляційна пропозиція – 955.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BitCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.16%
|30 днів
|$ 0
|-83.98%
|60 днів
|$ 0
|-81.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
+3.16%
+11.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /\_/\ ___/ o o \ /~___ m)
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