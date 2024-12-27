Сьогоднішня ціна BitCat (BTCAT)

Поточна ціна BitCat (BTCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 363.95K USD. Ціна BTCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.22K USD

- зміна ціни BitCat протягом дня — +3.16%

- циркуляційна пропозиція – 955.33M USD

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