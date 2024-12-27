Сьогоднішня ціна Bifrost (BFC)

Поточна ціна Bifrost (BFC) сьогодні становить 0.04527415 USD з ринковою капіталізацією $ 62.87M USD. Ціна BFC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bifrost:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.62M USD

- зміна ціни Bifrost протягом дня — +2.06%

- циркуляційна пропозиція – 1.39B USD

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