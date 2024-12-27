Ціна Bifrost (BFC)
Поточна ціна Bifrost (BFC) сьогодні становить 0.04527415 USD з ринковою капіталізацією $ 62.87M USD. Ціна BFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bifrost:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.62M USD
- зміна ціни Bifrost протягом дня — +2.06%
- циркуляційна пропозиція – 1.39B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bifrost до USD становила $ +0.00091591.
За останні 30 днів зміна ціни Bifrost до USD становила $ -0.0056056686.
За останні 60 днів зміна ціни Bifrost до USD становила $ +0.0065356042.
За останні 90 днів зміна ціни Bifrost до USD становила $ +0.00443711198171272.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00091591
|+2.06%
|30 днів
|$ -0.0056056686
|-12.38%
|60 днів
|$ +0.0065356042
|+14.44%
|90 днів
|$ +0.00443711198171272
|+10.87%
Останній аналіз цін Bifrost: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.79%
+2.06%
-0.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps.
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