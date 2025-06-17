Сьогоднішня ціна Bettensor (SN30)

Поточна ціна Bettensor (SN30) сьогодні становить 1,83 USD з ринковою капіталізацією $ 2,36M USD. Ціна SN30 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bettensor:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bettensor протягом дня — +2,48%

- циркуляційна пропозиція – 1,29M USD

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