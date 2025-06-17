Ціна Bettensor (SN30)
Поточна ціна Bettensor (SN30) сьогодні становить 1,83 USD з ринковою капіталізацією $ 2,36M USD. Ціна SN30 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bettensor:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bettensor протягом дня — +2,48%
- циркуляційна пропозиція – 1,29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bettensor до USD становила $ +0,04427584.
За останні 30 днів зміна ціни Bettensor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bettensor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bettensor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,04427584
|+2,48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bettensor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5,26%
+2,48%
-8,26%
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