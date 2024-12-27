Сьогоднішня ціна BERF (BERF)

Поточна ціна BERF (BERF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 312.55K USD. Ціна BERF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BERF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 667.62 USD

- зміна ціни BERF протягом дня — +0.86%

- циркуляційна пропозиція – 420.00M USD

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