Ціна BERF (BERF)
Поточна ціна BERF (BERF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 312.55K USD. Ціна BERF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BERF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 667.62 USD
- зміна ціни BERF протягом дня — +0.86%
- циркуляційна пропозиція – 420.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BERF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BERF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BERF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BERF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.86%
|30 днів
|$ 0
|-4.22%
|60 днів
|$ 0
|-7.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BERF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.78%
+0.86%
+5.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme token
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