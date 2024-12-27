Ціна Beni (BENI)
Поточна ціна Beni (BENI) сьогодні становить 0.00152373 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна BENI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beni:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.98K USD
- зміна ціни Beni протягом дня — -6.01%
- циркуляційна пропозиція – 991.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beni до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Beni до USD становила $ -0.0001808565.
За останні 60 днів зміна ціни Beni до USD становила $ +0.0014018130.
За останні 90 днів зміна ціни Beni до USD становила $ +0.0007201167899587236.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.01%
|30 днів
|$ -0.0001808565
|-11.86%
|60 днів
|$ +0.0014018130
|+92.00%
|90 днів
|$ +0.0007201167899587236
|+89.61%
Останній аналіз цін Beni: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.90%
-6.01%
-11.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets.
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