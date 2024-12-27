Сьогоднішня ціна Beni (BENI)

Поточна ціна Beni (BENI) сьогодні становить 0.00152373 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна BENI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beni:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.98K USD

- зміна ціни Beni протягом дня — -6.01%

- циркуляційна пропозиція – 991.68M USD

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