Сьогоднішня ціна BEFE (BEFE)

Поточна ціна BEFE (BEFE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 895,96K USD. Ціна BEFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEFE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BEFE протягом дня — -0,19%

- циркуляційна пропозиція – 94,33B USD

Отримуйте оновлення цін BEFE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEFE.