Сьогоднішня ціна BEENZ (BEENZ)

Поточна ціна BEENZ (BEENZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 587.27K USD. Ціна BEENZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BEENZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.45K USD

- зміна ціни BEENZ протягом дня — -1.34%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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