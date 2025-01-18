Ціна Basket (BSKT)
Поточна ціна Basket (BSKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Basket:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.55K USD
- зміна ціни Basket протягом дня — +6.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Basket до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Basket до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Basket до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Basket до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.84%
|30 днів
|$ 0
|-16.39%
|60 днів
|$ 0
|-39.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Basket: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.04%
+6.84%
+16.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BSKT tracks the top assets across the Solana ecosystem, eliminating the need to track and analyze individual coins while ensuring you are well positioned for Solana’s expected long term growth. Beat the market - while BSKT does all the work.
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