Сьогоднішня ціна Basket (BSKT)

Поточна ціна Basket (BSKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSKT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Basket:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.55K USD

- зміна ціни Basket протягом дня — +6.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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