Сьогоднішня ціна AUSD (AUSD)

Поточна ціна AUSD (AUSD) сьогодні становить 0.997518 USD з ринковою капіталізацією $ 16.84M USD. Ціна AUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.87M USD

- зміна ціни AUSD протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 16.87M USD

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