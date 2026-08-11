Яка зараз ціна Aura Network?

Aura Network торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.17% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як AURA порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.17% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо AURA перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Aura Network виглядає у порівнянні з токенами категорії Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),DWF Labs Portfolio?

У сегменті Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),DWF Labs Portfolio AURA демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Aura Network?

Ринкова капіталізація ₴16222599.49992354560000 розташовує AURA на #3957 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують AURA?

Aura Network згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку AURA?

З 428241833.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.