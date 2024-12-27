Сьогоднішня ціна Atari (ATRI)

Поточна ціна Atari (ATRI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 321.30K USD. Ціна ATRI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Atari:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 474.61 USD

- зміна ціни Atari протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 1.51B USD

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