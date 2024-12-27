Ціна Arkreen Token (AKRE)
Поточна ціна Arkreen Token (AKRE) сьогодні становить 0.001158 USD з ринковою капіталізацією $ 3.72M USD. Ціна AKRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arkreen Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.10K USD
- зміна ціни Arkreen Token протягом дня — -2.86%
- циркуляційна пропозиція – 3.21B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arkreen Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arkreen Token до USD становила $ +0.0005227326.
За останні 60 днів зміна ціни Arkreen Token до USD становила $ +0.0007628683.
За останні 90 днів зміна ціни Arkreen Token до USD становила $ -0.0001457643597448737.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.86%
|30 днів
|$ +0.0005227326
|+45.14%
|60 днів
|$ +0.0007628683
|+65.88%
|90 днів
|$ -0.0001457643597448737
|-11.18%
Останній аналіз цін Arkreen Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
-2.86%
-6.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.
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