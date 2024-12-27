Сьогоднішня ціна Arkreen Token (AKRE)

Поточна ціна Arkreen Token (AKRE) сьогодні становить 0.001158 USD з ринковою капіталізацією $ 3.72M USD. Ціна AKRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arkreen Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.10K USD

- зміна ціни Arkreen Token протягом дня — -2.86%

- циркуляційна пропозиція – 3.21B USD

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