Сьогоднішня ціна Arbus (ARBUS)

Поточна ціна Arbus (ARBUS) сьогодні становить 0,01495296 USD з ринковою капіталізацією $ 7,48M USD. Ціна ARBUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arbus:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Arbus протягом дня — +21,51%

- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD

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