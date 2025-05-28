Ціна Arbus (ARBUS)
Поточна ціна Arbus (ARBUS) сьогодні становить 0,01495296 USD з ринковою капіталізацією $ 7,48M USD. Ціна ARBUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arbus:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Arbus протягом дня — +21,51%
- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arbus до USD становила $ +0,00264652.
За останні 30 днів зміна ціни Arbus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Arbus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Arbus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00264652
|+21,51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Arbus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,45%
+21,51%
+45,04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems.
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