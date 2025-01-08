Сьогоднішня ціна ANARCHY (ANARCHY)

Поточна ціна ANARCHY (ANARCHY) сьогодні становить 0.00266477 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна ANARCHY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ANARCHY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.63K USD

- зміна ціни ANARCHY протягом дня — -11.73%

- циркуляційна пропозиція – 430.29M USD

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