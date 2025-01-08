Ціна ANARCHY (ANARCHY)
Поточна ціна ANARCHY (ANARCHY) сьогодні становить 0.00266477 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна ANARCHY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ANARCHY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.63K USD
- зміна ціни ANARCHY протягом дня — -11.73%
- циркуляційна пропозиція – 430.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ANARCHY до USD становила $ -0.000354402853186234.
За останні 30 днів зміна ціни ANARCHY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ANARCHY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ANARCHY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000354402853186234
|-11.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ANARCHY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-11.73%
-60.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.
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