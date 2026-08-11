Сьогоднішня ціна Amper

Поточна ціна Amper (AMPR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AMPR до USD становить $ 0 за AMPR.

Amper наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 921,23, з циркуляційною пропозицією у 85,00B AMPR. Протягом останніх 24 годин AMPR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AMPR змінився на -- за останню годину та на -81,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Amper (AMPR)

Ринкова капіталізація $ 15,92K$ 15,92K $ 15,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,73K$ 18,73K $ 18,73K Циркуляційне постачання 85,00B 85,00B 85,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Amper — $ 15,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AMPR — 85,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,73K.