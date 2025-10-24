Інформація щодо ціни Altered State Machine (ASTO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00444376 Макс. за 24 год $ 0,00450501 Рекордний максимум $ 0,890471 Найнижча ціна $ 0,00414492 Зміна ціни (за 1 год) -0,21% Зміна ціни (1 дн.) -0,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,84%

Актуальна ціна Altered State Machine (ASTO) становить $0,00446246. За останні 24 години ASTO торгувався між мінімумом у $ 0,00444376 і максимумом у $ 0,00450501, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ASTO становить $ 0,890471, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00414492.

Що стосується короткострокових результатів, то ASTO змінився на -0,21% за останню годину, -0,74% за 24 години та на +4,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Altered State Machine (ASTO)

Ринкова капіталізація $ 3,66M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,62M Циркуляційне постачання 821,19M Загальна пропозиція 2 384 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Altered State Machine — $ 3,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASTO — 821,19M, зі загальною пропозицією 2384000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,62M.