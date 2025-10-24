Актуальна ціна Altered State Machine сьогодні становить 0,00446246 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ASTO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ASTO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Altered State Machine сьогодні становить 0,00446246 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ASTO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ASTO на MEXC вже зараз.

Ціна Altered State Machine (ASTO)

Актуальна ціна 1 ASTO до USD:

$0,00445895
$0,00445895$0,00445895
-0,60%1D
USD
Графік ціни Altered State Machine (ASTO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:13:09 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Altered State Machine (ASTO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00444376
$ 0,00444376$ 0,00444376
Мін. за 24 год
$ 0,00450501
$ 0,00450501$ 0,00450501
Макс. за 24 год

$ 0,00444376
$ 0,00444376$ 0,00444376

$ 0,00450501
$ 0,00450501$ 0,00450501

$ 0,890471
$ 0,890471$ 0,890471

$ 0,00414492
$ 0,00414492$ 0,00414492

-0,21%

-0,74%

+4,84%

+4,84%

Актуальна ціна Altered State Machine (ASTO) становить $0,00446246. За останні 24 години ASTO торгувався між мінімумом у $ 0,00444376 і максимумом у $ 0,00450501, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ASTO становить $ 0,890471, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00414492.

Що стосується короткострокових результатів, то ASTO змінився на -0,21% за останню годину, -0,74% за 24 години та на +4,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Altered State Machine (ASTO)

$ 3,66M
$ 3,66M$ 3,66M

--
----

$ 10,62M
$ 10,62M$ 10,62M

821,19M
821,19M 821,19M

2 384 000 000,0
2 384 000 000,0 2 384 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Altered State Machine — $ 3,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASTO — 821,19M, зі загальною пропозицією 2384000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,62M.

Історія ціни Altered State Machine (ASTO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Altered State Machine до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Altered State Machine до USD становила $ -0,0004457488.
За останні 60 днів зміна ціни Altered State Machine до USD становила $ -0,0016666261.
За останні 90 днів зміна ціни Altered State Machine до USD становила $ -0,004848652997930983.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,74%
30 днів$ -0,0004457488-9,98%
60 днів$ -0,0016666261-37,34%
90 днів$ -0,004848652997930983-52,07%

Що таке Altered State Machine (ASTO)

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

Ресурс Altered State Machine (ASTO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Altered State Machine (USD)

Скільки коштуватиме Altered State Machine (ASTO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Altered State Machine (ASTO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Altered State Machine.

Перегляньте прогноз ціни Altered State Machine вже зараз!

ASTO до місцевих валют

Токеноміка Altered State Machine (ASTO)

Розуміння токеноміки Altered State Machine (ASTO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ASTO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Altered State Machine (ASTO)

Скільки сьогодні коштує Altered State Machine (ASTO)?
Актуальна ціна ASTO у USD становить 0,00446246 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ASTO до USD?
Поточна ціна ASTO до USD — $ 0,00446246. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Altered State Machine?
Ринкова капіталізація ASTO — $ 3,66M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ASTO?
Циркуляційна пропозиція ASTO — 821,19M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ASTO?
ASTO досяг історичної максимальної ціни у 0,890471 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ASTO?
Історична мінімальна ціна ASTO становила 0,00414492 USD.
Який обсяг торгівлі ASTO?
Актуальний обсяг торгівлі ASTO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ASTO цього року?
ASTO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ASTO для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Altered State Machine (ASTO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.