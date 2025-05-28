Ціна Agent Zero Token (A0T)
Поточна ціна Agent Zero Token (A0T) сьогодні становить 1,88 USD з ринковою капіталізацією $ 1,88M USD. Ціна A0T до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agent Zero Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Agent Zero Token протягом дня — +16,22%
- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agent Zero Token до USD становила $ +0,26178.
За останні 30 днів зміна ціни Agent Zero Token до USD становила $ -0,6952179840.
За останні 60 днів зміна ціни Agent Zero Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agent Zero Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,26178
|+16,22%
|30 днів
|$ -0,6952179840
|-36,97%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agent Zero Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,12%
+16,22%
+11,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion.
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