Сьогоднішня ціна Agent Zero Token (A0T)

Поточна ціна Agent Zero Token (A0T) сьогодні становить 1,88 USD з ринковою капіталізацією $ 1,88M USD. Ціна A0T до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agent Zero Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Agent Zero Token протягом дня — +16,22%

- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD

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