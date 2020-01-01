Токеноміка Agent Zero Token (A0T) Дізнайтеся ключову інформацію про Agent Zero Token (A0T), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Agent Zero Token (A0T) Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion. Офіційний вебсайт: https://agent-zero.ai Whitepaper: https://agent-zero.ai/whitepaper.html Купити A0T зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Agent Zero Token (A0T) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agent Zero Token (A0T), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M Історичний максимум: $ 5,22 $ 5,22 $ 5,22 Історичний мінімум: $ 0,471882 $ 0,471882 $ 0,471882 Поточна ціна: $ 1,98 $ 1,98 $ 1,98 Дізнайтеся більше про ціну Agent Zero Token (A0T)

Токеноміка Agent Zero Token (A0T): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agent Zero Token (A0T) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів A0T, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів A0T, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку A0T, досліджуйте ціну токена A0T в реальному часі!

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