Токеноміка Electra Protocol (XEP) Дізнайтеся ключову інформацію про Electra Protocol (XEP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Electra Protocol (XEP) XEP є ядром потужної екосистеми, керованої спільнотою, розробленої для зростання та інновацій. Блокчейн Electra Protocol (рівень 1) забезпечує основу для безперебійної безпечної торгівлі, а швидка технологія, непорушні смартконтракти та наднизькі комісії рівня 2 OmniXEP спрощують створення та торгівлю. Завдяки інтегрованій біржі ElectraDEX процес створення та обміну токенів значно спростився. Незалежно від того, розробник ви чи творець, ми запрошуємо вас будувати на основі XEP і бути частиною цього децентралізованого майбутнього. Офіційний вебсайт: https://electraprotocol.com Whitepaper: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Купити XEP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Electra Protocol (XEP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Electra Protocol (XEP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,85M $ 3,85M $ 3,85M Загальна пропозиція: $ 30,00B $ 30,00B $ 30,00B Циркуляційна пропозиція: $ 18,22B $ 18,22B $ 18,22B FDV (повністю розведена вартість): $ 6,33M $ 6,33M $ 6,33M Історичний максимум: $ 0,0048 $ 0,0048 $ 0,0048 Історичний мінімум: $ 0,000164469871839282 $ 0,000164469871839282 $ 0,000164469871839282 Поточна ціна: $ 0,0002111 $ 0,0002111 $ 0,0002111 Дізнайтеся більше про ціну Electra Protocol (XEP)

Токеноміка Electra Protocol (XEP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Electra Protocol (XEP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XEP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XEP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XEP, досліджуйте ціну токена XEP в реальному часі!

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