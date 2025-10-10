Xeleb — хаб ШІ-агентів та інфлюенсерів, де ШІ приносить реальну користь. Xeleb — це платформа нового покоління, яка надає фізичним та юридичним особам можливість створювати, володіти та монетизувати ШІ-агентів зі застосуванням у реальному світі. Поєднуючи технології ШІ та Web3, Xeleb пропонує токенізоване володіння агентами, взаємодії з реальною корисністю та зростання, кероване співтовариством. Наша місія — подолати розрив між інноваціями у сфері ШІ та економікою творців, перетворюючи звичайних користувачів на будівельників та бенефіціарів цінності на базі ШІ.

Xeleb — хаб ШІ-агентів та інфлюенсерів, де ШІ приносить реальну користь. Xeleb — це платформа нового покоління, яка надає фізичним та юридичним особам можливість створювати, володіти та монетизувати ШІ-агентів зі застосуванням у реальному світі. Поєднуючи технології ШІ та Web3, Xeleb пропонує токенізоване володіння агентами, взаємодії з реальною корисністю та зростання, кероване співтовариством. Наша місія — подолати розрив між інноваціями у сфері ШІ та економікою творців, перетворюючи звичайних користувачів на будівельників та бенефіціарів цінності на базі ШІ.