Екосистема TOWER працює на базі $TOWER, першого утиліті токена Animoca Brands, який не мав приватного продажу і був запущений на DEX у лютому 2021 року. Останнім часом ми зосередилися на глибокому розумінні спільноти та інструментах на Base, що є рівнем 2, побудованим на Superchain з OP Stack. У міру нашого зростання програма TOWER Builder Hub відіграє важливу роль у підтримці економіки розробників, дозволяючи творцям робити свій внесок і процвітати в екосистемі. Ми прагнемо розширюватися в різних жанрах і впроваджувати нові форми використання, стимулюючи довгострокове зростання та інновації.

