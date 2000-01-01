SPK

Spark — це інструмент для розподілу капіталу ончейн, орієнтований на забезпечення інноваційного доходу від заощаджень, пропонуючи конкурентну прибутковість стейблкоїнів. Spark контролює ліквідность у розмірі понад 3,95 млрд $ та генерує річний дохід понад 180,4 млн $ за рахунок розміщення та управління капіталом у DeFi. Spark забезпечує роботу DeFi за допомогою трьох компонентів: SparkLend, Spark Savings і Spark Liquidity Layer (SLL).

Ім'яSPK

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписSpark — це інструмент для розподілу капіталу ончейн, орієнтований на забезпечення інноваційного доходу від заощаджень, пропонуючи конкурентну прибутковість стейблкоїнів. Spark контролює ліквідность у розмірі понад 3,95 млрд $ та генерує річний дохід понад 180,4 млн $ за рахунок розміщення та управління капіталом у DeFi. Spark забезпечує роботу DeFi за допомогою трьох компонентів: SparkLend, Spark Savings і Spark Liquidity Layer (SLL).

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.