SPK

Spark — це інструмент для розподілу капіталу ончейн, орієнтований на забезпечення інноваційного доходу від заощаджень, пропонуючи конкурентну прибутковість стейблкоїнів. Spark контролює ліквідность у розмірі понад 3,95 млрд $ та генерує річний дохід понад 180,4 млн $ за рахунок розміщення та управління капіталом у DeFi. Spark забезпечує роботу DeFi за допомогою трьох компонентів: SparkLend, Spark Savings і Spark Liquidity Layer (SLL).

Ім'яSPK

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписSpark — це інструмент для розподілу капіталу ончейн, орієнтований на забезпечення інноваційного доходу від заощаджень, пропонуючи конкурентну прибутковість стейблкоїнів. Spark контролює ліквідность у розмірі понад 3,95 млрд $ та генерує річний дохід понад 180,4 млн $ за рахунок розміщення та управління капіталом у DeFi. Spark забезпечує роботу DeFi за допомогою трьох компонентів: SparkLend, Spark Savings і Spark Liquidity Layer (SLL).

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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