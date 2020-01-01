Токеноміка Maverick Protocol (MAV) Дізнайтеся ключову інформацію про Maverick Protocol (MAV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Maverick Protocol (MAV) Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Офіційний вебсайт: https://www.mav.xyz/ Whitepaper: https://bit.ly/MavWhitepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD Купити MAV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Maverick Protocol (MAV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Maverick Protocol (MAV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,01M $ 30,01M $ 30,01M Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 596,43M $ 596,43M $ 596,43M FDV (повністю розведена вартість): $ 100,62M $ 100,62M $ 100,62M Історичний максимум: $ 0,8194 $ 0,8194 $ 0,8194 Історичний мінімум: $ 0,0375479861422633 $ 0,0375479861422633 $ 0,0375479861422633 Поточна ціна: $ 0,05031 $ 0,05031 $ 0,05031 Дізнайтеся більше про ціну Maverick Protocol (MAV)

Токеноміка Maverick Protocol (MAV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Maverick Protocol (MAV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAV, досліджуйте ціну токена MAV в реальному часі!

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