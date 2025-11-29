Токеноміка Bitlight Labs (LIGHT)

Токеноміка Bitlight Labs (LIGHT)

Дізнайтеся ключову інформацію про Bitlight Labs (LIGHT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:32:02 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Bitlight Labs (LIGHT)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitlight Labs (LIGHT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 44,46M
$ 44,46M$ 44,46M
Загальна пропозиція:
$ 420,00M
$ 420,00M$ 420,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 43,06M
$ 43,06M$ 43,06M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 433,69M
$ 433,69M$ 433,69M
Історичний максимум:
$ 2,8579
$ 2,8579$ 2,8579
Історичний мінімум:
$ 0,5392876430024418
$ 0,5392876430024418$ 0,5392876430024418
Поточна ціна:
$ 1,0326
$ 1,0326$ 1,0326

Інформація Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, основний учасник і найбільша команда розробників протоколу RGB, створює нативні протоколи смартконтрактів і токенізованих фіатних валют на Lightning Network.

Офіційний вебсайт:
https://bitlightlabs.com/
Whitepaper:
https://blog.bitlightlabs.com/
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Токеноміка Bitlight Labs (LIGHT): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Bitlight Labs (LIGHT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів LIGHT, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LIGHT, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку LIGHT, досліджуйте ціну токена LIGHT в реальному часі!

Як купити LIGHT

Зацікавлені в додаванні Bitlight Labs (LIGHT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі LIGHT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Bitlight Labs (LIGHT)

Аналіз історії ціни LIGHT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни LIGHT

Хочете знати, куди рухається LIGHT? Наша сторінка прогнозу ціни LIGHT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності