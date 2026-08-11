Поточна ціна LabelX сьогодні становить -- UAH. Ринкова капіталізація LBLX становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін LBLX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна LabelX сьогодні становить -- UAH. Ринкова капіталізація LBLX становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін LBLX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!
Поточна ціна LabelX (LBLX) сьогодні становить --, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LBLX до UAH становить -- за LBLX.
LabelX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- LBLX. Протягом останніх 24 годин LBLX торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці LBLX змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Ринкова інформація щодо LabelX (LBLX)
--
----
--
----
₴ 0.00
₴ 0.00₴ 0.00
--
----
--
----
Поточна ринкова капіталізація LabelX — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LBLX — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.
Історія ціни LabelX у UAH
Діапазон зміни цін за 24 години:
--
----
Мін. за 24 год
--
----
Макс. за 24 год
--
----
--
----
--
----
--
----
--
--
--
--
Історія ціни LabelX (LBLX) у UAH
Відстежуйте зміни ціни на LabelX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
Період
Зміна (UAH)
Зміна (%)
No Data
Зміна ціни LabelX сьогодні
Сьогодні зафіксовано зміну ціни LBLX на -- (--), що відображає його останню ринкову активність.
Зміна ціни LabelX за 30 дн.
За останні 30 днів ціна змінилася на -- (--), що показує короткострокову динаміку токена.
Зміна ціни LabelX за 60 дн.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник LBLX змінився на -- (--), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Зміна ціни LabelX за 90 дн.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на -- (--), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Прогноз ціни LabelX
Прогноз ціни LabelX (LBLX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LBLX у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни LabelX (LBLX) на 2040 рік (через 14 р.)
У 2040 році ціна LabelX потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
MEXC Інструменти Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення. Хочете знати, якої ціни досягне LabelX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LBLX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни LabelX.
Люди також запитують: Інші запитання про LabelX
Скільки коштуватиме 1 LabelX у 2030 році?
Якщо LabelX зростатиме на 5% на рік, орієнтовна вартість може сягнути близько -- до 2027 року, -- до 2030 року, -- до 2035 року і -- до 2040 року. Ці цифри ілюструють сценарій стабільного складного зростання, хоча фактична майбутня ціна залежатиме від прийняття ринком, регуляторних змін та макроекономічних умов. Ви можете переглянути повну таблицю прогнозів нижче, щоб ознайомитися з деталізованою аналітикою потенційних цін LabelX за роками та орієнтовним ROI.
Скільки сьогодні коштує LabelX?
Ціна LabelX сьогодні становить --. Перегляньте наш розділ «Історія цін», щоб дізнатися історію за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів.
Чи є LabelX все ще гарною інвестицією в Україна?
LabelX залишається криптовалютою, що активно торгується, з постійною участю на ринку та розвитком екосистеми. Однак криптоінвестиції, такі як інвестиції в LBLX, за своєю природою є волатильними і повинні відповідати вашій особистій толерантності до ризику. Завжди проводьте незалежне дослідження (DYOR) і враховуйте ринкові умови, перш ніж приймати фінансові рішення та інвестувати.
Який щоденний обсяг торгівлі LabelX в Україна?
LabelX на суму -- було продано на MEXC за останні 24 години.
Яка поточна ціна LabelX в Україна?
Поточна ціна LBLX оновлюється в режимі реального часу на основі глобальної торгової активності на основних біржах, включаючи MEXC. Ринкові ціни постійно коливаються через зміни ліквідності, обсягу торгівлі та загальних настроїв. Щоб переглянути останню ціну LabelX у бажаній валюті, відвідайте сторінку «Ціна LBLX» для отримання додаткової інформації.
Що впливає на ціну LabelX в Україна?
На ціну LBLX впливають кілька ключових факторів, включаючи загальні ринкові настрої, обсяг торгівлі, технологічний розвиток і тенденції використання користувачами. Більш широкі макроекономічні умови, такі як зміни процентних ставок, цикли ліквідності та регуляторні сигнали, також відіграють важливу роль у русі цін.
Щоб бути в курсі змін на ринку в режимі реального часу та оновлень проєктів, відвідайте MEXC Новини, де ви знайдете найновішу аналітику та інформацію про криптовалюту.
Який токен має найбільший обсяг торгівлі на MEXC?
Нижче наведено поточні токени, що найбільше торгуються на MEXC за обсягом торгівлі за 24 години. Ціни та показники постійно оновлюються на основі ринкових даних в режимі реального часу.
Найпопулярніший токен
Ціна
Зміна
BTC
64,289.44
-0.02%
ETH
1,886.8
+0.52%
GOLD(XAUT)
4,359.49
+0.46%
SOL
75.94
-0.05%
XMR
395.38
+0.50%
Як мені розмістити ордер стоп-лос або тейк-профіт для LBLX на MEXC?
На MEXC підтримуються ордери стоп-лос та тейк-профіт для автоматичного управління ризиками.
1. Перейдіть до розділу спотової або ф'ючерсної торгівлі і виберіть пару LBLX/USDT.
2. Виберіть «Стоп-ліміт» або «Тригерний ордер» у меню типів ордерів.
3. Встановіть тригерну ціну (рівень, який активує ордер) і ціну виконання (ціну, за якою ордер буде виконано).
4. Перевірте деталі ордера та підтвердьте його.
Ваш ордер стоп-лос активується, якщо ціна LabelX рухатиметься проти вашої позиції, тоді як ордер тейк-профіт виконується автоматично, коли ціна досягає вашого цільового рівня прибутку.
Для отримання детальних прикладів і навчальних матеріалів відвідайте «Посібник зі спотової торгівлі MEXC»
Чи зросте ціна LabelX цього року?
Ціна на LabelX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LabelX (LBLX) для поглибленого аналізу.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики.
Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.