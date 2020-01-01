Токеноміка Katana Inu (KATA) Дізнайтеся ключову інформацію про Katana Inu (KATA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Katana Inu (KATA) Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Офіційний вебсайт: https://katanainu.com/ Whitepaper: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Купити KATA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Katana Inu (KATA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Katana Inu (KATA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,82M $ 5,82M $ 5,82M Загальна пропозиція: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Циркуляційна пропозиція: $ 37,30B $ 37,30B $ 37,30B FDV (повністю розведена вартість): $ 7,80M $ 7,80M $ 7,80M Історичний максимум: $ 0,0031 $ 0,0031 $ 0,0031 Історичний мінімум: $ 0,000108333941103047 $ 0,000108333941103047 $ 0,000108333941103047 Поточна ціна: $ 0,00015598 $ 0,00015598 $ 0,00015598 Дізнайтеся більше про ціну Katana Inu (KATA)

Токеноміка Katana Inu (KATA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Katana Inu (KATA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KATA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KATA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KATA, досліджуйте ціну токена KATA в реальному часі!

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