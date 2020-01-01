Токеноміка Holo Token (HOT) Дізнайтеся ключову інформацію про Holo Token (HOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Holo Token (HOT) Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Офіційний вебсайт: https://holochain.org/ Whitepaper: https://holo.host/whitepapers/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Купити HOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Holo Token (HOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Holo Token (HOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 141,15M $ 141,15M $ 141,15M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 175,01B $ 175,01B $ 175,01B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0315376 $ 0,0315376 $ 0,0315376 Історичний мінімум: $ 0,000218929983954 $ 0,000218929983954 $ 0,000218929983954 Поточна ціна: $ 0,0008065 $ 0,0008065 $ 0,0008065 Дізнайтеся більше про ціну Holo Token (HOT)

Токеноміка Holo Token (HOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Holo Token (HOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOT, досліджуйте ціну токена HOT в реальному часі!

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