GUN
GUNZ — це блокчейн рівня 1, створений спеціально для AAA Web3-ігор компанією Gunzilla Games. Він забезпечує комплексну ігрову екосистему з послугами, адаптованими до потреб як розробників, так і гравців. Спочатку GUNZ був розроблений для підтримки економіки, керованої спільнотою, у флагманській грі Gunzilla — Off The Grid (OTG). Згодом він перетворився на повноцінну платформу, що надає нативну блокчейн-інфраструктуру, необхідну для сучасної розробки ігор.
Ім'яGUN
РейтингNo.636
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1.81%
Циркуляційна пропозиція787,833,333
Максимальна пропозиція10,000,000,000
Загальна пропозиція10,000,000,000
Коефіцієнт циркуляції0.0787%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум0.11519365257037809,2025-03-31
Найнижча ціна0.04052780014120506,2025-04-04
Публічний блокчейнGUNZ
ОписGUNZ — це блокчейн рівня 1, створений спеціально для AAA Web3-ігор компанією Gunzilla Games. Він забезпечує комплексну ігрову екосистему з послугами, адаптованими до потреб як розробників, так і гравців. Спочатку GUNZ був розроблений для підтримки економіки, керованої спільнотою, у флагманській грі Gunzilla — Off The Grid (OTG). Згодом він перетворився на повноцінну платформу, що надає нативну блокчейн-інфраструктуру, необхідну для сучасної розробки ігор.
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