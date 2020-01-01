Токеноміка Creo Engine (CREO) Дізнайтеся ключову інформацію про Creo Engine (CREO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Creo Engine (CREO) Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Офіційний вебсайт: https://www.creoengine.com/ Whitepaper: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC Купити CREO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Creo Engine (CREO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Creo Engine (CREO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,78M $ 2,78M $ 2,78M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 400,03M $ 400,03M $ 400,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,96M $ 6,96M $ 6,96M Історичний максимум: $ 0,2055527 $ 0,2055527 $ 0,2055527 Історичний мінімум: $ 0,000769553751057268 $ 0,000769553751057268 $ 0,000769553751057268 Поточна ціна: $ 0,00696 $ 0,00696 $ 0,00696 Дізнайтеся більше про ціну Creo Engine (CREO)

Токеноміка Creo Engine (CREO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Creo Engine (CREO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CREO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CREO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CREO, досліджуйте ціну токена CREO в реальному часі!

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