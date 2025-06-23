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Курс Cogni Token (COG)

USD

Графік ціни Cogni Token (COG) в реальному часі

$8,97
$8,97$8,97
-9,72%(1D)

Дані та інформація про ціну COG в реальному часі

Поточна ціна Cogni Token (COG) сьогодні становить 8,97 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна COG у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Cogni Token:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 808,24K USD
- Зміна ціни Cogni Token протягом дня – -9,72%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники COGUSD

Відстежуйте зміни ціни на Cogni Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,965755-9,71%
30 днів$ +8,77+4 385,00%
60 днів$ +8,77+4 385,00%
90 днів$ +8,77+4 385,00%
Зміна ціни Cogni Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COG на $ -0,965755 (-9,71%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Cogni Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +8,77 (+4 385,00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Cogni Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COG змінився на $ +8,77 (+4 385,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Cogni Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +8,77 (+4 385,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну COG

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Cogni Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 6,1226
$ 6,1226$ 6,1226

$ 42,2988
$ 42,2988$ 42,2988

$ 47
$ 47$ 47

-1,10%

-9,71%

+4 385,00%

Ринкова інформація COG

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 808,24K
$ 808,24K$ 808,24K

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Що таке Cogni Token (COG)

CogniToken AI — це передова платформа штучного інтелекту, яка ґрунтується на «когнітивній науці». Назва відбиває глибоке моделювання людських когнітивних процесів. Платформа націлена на оптимізацію сценаріїв взаємодії людини та машини за рахунок інтелектуального прийняття рішень та здатності до автономного навчання.

Проєкт Cogni Token доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Cogni Token. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

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Прогноз курсу Cogni Token

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Cogni Token, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна COG? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Cogni Token.

Історія ціни Cogni Token

Відстеження траєкторії ціни COG надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії COG. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Cogni Token.

Токеноміка Cogni Token (COG)

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COG до місцевих валют

1 COG до VND
236 045,55
1 COG до AUD
A$13,7241
1 COG до GBP
6,5481
1 COG до EUR
7,7142
1 COG до USD
$8,97
1 COG до MYR
RM38,1225
1 COG до TRY
355,8399
1 COG до JPY
¥1 304,6865
1 COG до RUB
704,0553
1 COG до INR
772,6758
1 COG до IDR
Rp147 049,1568
1 COG до KRW
12 254,0964
1 COG до PHP
510,393
1 COG до EGP
￡E.454,5099
1 COG до BRL
R$49,2453
1 COG до CAD
C$12,2889
1 COG до BDT
1 096,134
1 COG до NGN
13 885,3806
1 COG до UAH
375,5739
1 COG до VES
Bs923,91
1 COG до PKR
Rs2 543,892
1 COG до KZT
4 681,6224
1 COG до THB
฿293,7675
1 COG до TWD
NT$264,7047
1 COG до AED
د.إ32,9199
1 COG до CHF
Fr7,2657
1 COG до HKD
HK$70,3248
1 COG до MAD
.د.م81,1785
1 COG до MXN
$170,9682

Ресурс Cogni Token

Щоб дізнатися більше про Cogni Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCogni Token
Оглядач блокчейну

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1 COG = 8,97 USD

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COGUSDT
$8,97
$8,97$8,97
-76,36%

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