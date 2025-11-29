BluWhale — це інтелектуальний рівень Web3, який забезпечує роботу інтелектуальних застосунків, агентів та моделей штучного інтелекту за допомогою координації ресурсів, використовуючи протокол контексту моделі для масштабування ончейн. За останні роки Bluwhale розширив свою мережу штучного інтелекту (двосторонній ринок) до 4780 корпоративних акаунтів та понад 3 500 000 унікальних гаманців, а також обробив понад 800 мільйонів гаманців в універсальну структуру граф у 37 мережах. Хоча Graph, OriginTrail і MindNetwork розробили подібну інфраструктуру, їх масштабованість для штучного інтелекту сильно обмежена кількістю та швидкістю нодів, які субграфи можуть карбувати та використовувати.