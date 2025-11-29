AURA — це ваш персональний ШІ-агент, завдяки якому залишатися попереду у світі Web3 простіше, ніж будь-коли. Він стежить за ринком, рекомендує можливості та виконує дії від вашого імені — і все це на основі вашої ончейн-активності та профілю ризику. Незалежно від того, чи це пошук найкращих протоколів кредитування, отримання аірдропів, карбування NFT або максимізація прибутковості DeFi, AURA виконує важку роботу, щоб вам не довелося її робити. Фреймворк ШІ-агентів AURA також може забезпечити персоналізовані стратегії та автоматизацію у застосунках і гаманцях Web3, ще більше покращуючи користувацький досвід.