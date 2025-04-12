Сьогоднішня ціна 8chan (8CHAN)

Поточна ціна 8chan (8CHAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 240.11K USD. Ціна 8CHAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 8chan:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни 8chan протягом дня — -1.52%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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