Ціна 88mph (MPH)
Поточна ціна 88mph (MPH) сьогодні становить 0.571527 USD з ринковою капіталізацією $ 682.42K USD. Ціна MPH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 88mph:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.33K USD
- зміна ціни 88mph протягом дня — -4.45%
- циркуляційна пропозиція – 1.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 88mph до USD становила $ -0.0266771095695973.
За останні 30 днів зміна ціни 88mph до USD становила $ -0.0028138560.
За останні 60 днів зміна ціни 88mph до USD становила $ +0.2455816655.
За останні 90 днів зміна ціни 88mph до USD становила $ +0.11933164417140845.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0266771095695973
|-4.45%
|30 днів
|$ -0.0028138560
|-0.49%
|60 днів
|$ +0.2455816655
|+42.97%
|90 днів
|$ +0.11933164417140845
|+26.39%
Останній аналіз цін 88mph: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.22%
-4.45%
-3.02%
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