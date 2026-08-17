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ราคาปัจจุบัน Wrapped FON วันนี้ คือ 1.22 USD มูลค่าตลาด WFON เท่ากับ 7,918,064 USD ติดตามการอัปเดตราคา WFON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped FON วันนี้ คือ 1.22 USD มูลค่าตลาด WFON เท่ากับ 7,918,064 USD ติดตามการอัปเดตราคา WFON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped FON ราคา (WFON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WFON เป็น USD

$1.23
$1.23$1.23
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped FON (WFON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:21:16 (UTC+8)

ราคา Wrapped FON วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped FON (WFON) วันนี้ $ 1.22, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WFON เป็น USD คือ $ 1.22 ต่อ WFON.

Wrapped FON มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 7,918,064 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.50M WFON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WFON เทรดระหว่าง $ 1.2 (ต่ำ) กับ $ 1.28 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.53 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.11

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WFON เคลื่อนไหว -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 366.68K.

Wrapped FON (WFON) ข้อมูลการตลาด

$ 7.92M
$ 7.92M$ 7.92M

$ 366.68K
$ 366.68K$ 366.68K

$ 7.94M
$ 7.94M$ 7.94M

6.50M
6.50M 6.50M

6,518,769.910378611
6,518,769.910378611 6,518,769.910378611

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped FON คือ $ 7.92M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 366.68K อุปทานหมุนเวียนของ WFON คือ 6.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 6518769.910378611 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.94M

ประวัติราคา Wrapped FON USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
ต่ำสุด 24h
$ 1.28
$ 1.28$ 1.28
สูงสุด 24h

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

-0.24%

-3.25%

-9.51%

-9.51%

ประวัติราคา Wrapped FON (WFON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped FON เป็น USD เท่ากับ $ -0.04093572904871978
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped FON เป็น USD เท่ากับ $ -0.1729098680
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped FON เป็น USD เท่ากับ $ -0.1316053040
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped FON เป็น USD เท่ากับ $ +0.0020283255705376

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.04093572904871978-3.25%
30 วัน$ -0.1729098680-14.17%
60 วัน$ -0.1316053040-10.78%
90 วัน$ +0.0020283255705376+0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped FON

การคาดการณ์ราคา Wrapped FON (WFON) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WFON ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped FON (WFON) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped FON อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped FON จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WFON ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped FON

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Wrapped FON (WFON) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

FONChain EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped FON

ราคาปัจจุบันของ Wrapped FON (WFON) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿39.4004281040596000 ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -3.25% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น WFON จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ WFON คือ 6501000.376719894 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Wrapped FON กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ WFON ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Wrapped FON วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿255717304.38962505952000 ทำให้ Wrapped FON อยู่ในอันดับที่ #-- ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ WFON ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Wrapped FON?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ -3.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Wrapped-Tokens,FONChain Ecosystem และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped FON

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:21:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped FON (WFON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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